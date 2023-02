Seconda sconfitta consecutiva per la Cestistica. FOTO

Seconda sconfitta consecutiva per la Cestistica, la prima al PalaRaccagni. I granata hanno pagato dazio per 76-65 contro Borgo Ticino. Fatali le assenze nelle fila dei padroni di casa: out infatti Cerutti e Maestrone con Carusi che ha rimediato un guaio di natura muscolare e che è stato per questo poco sul parquet.

"Non ho nulla da rimproverare ai miei giocatori: la partita- cosi coach Massimo Marchi- si è indirizzata da subito in favore dei nostri avversari, che hanno dimostrato di avere tanta energia e di essere decisamente più in forma di noi in questo momento. Abbiamo tirato male dalla lunga distanza, abbiamo sbagliato qualche scelta, ma francamente potevamo fare poco di più: quando hai rotazioni così limitate, quando hai giocatori che hanno dato tanto fino ad oggi diventa complicato competere. Voglio per questo ringraziare i ragazzi, in particolare Frank che ha fatto una partita pazzesca( 25 punti e 13 rimbalzi ndr) e sperare che si possa piano piano tornare ad allenarsi e giocare al completo. La classifica è diventata più corta, dietro si sono messi a correre e non possiamo mollare di un centimetro” la conclusione di Marchi.