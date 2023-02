Minaccia di gettarsi dal ponte: salvata dai carabinieri

Nella notte tra sabato e domenica i carabinieri del Radiomobile di Domodossola sono intervenuti in Villadossola dove un passante aveva notato e segnalato alla centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Domodossola la presenza di una donna sul ponte in pietra in Corso Italia, seduta con le gambe all’esterno del parapetto.

All’arrivo della pattuglia i militari hanno effettivamente visto la donna seduta sul parapetto del ponte con le gambe all’esterno dello stesso e lo sguardo nel vuoto. Fermata la macchina di servizio in posizione arretrata i carabinieri si sono incamminati a piedi anche per non allarmare la donna.

Man mano che i militari si avvicinavano al punto esatto in cui era seduta hanno sentito la stessa parlare ad alta voce frasi sconnesse che però lasciavano intendere chiaramente la volontà di gettarsi nel vuoto. Raggiunta la donna i carabinieri l’hanno afferrata da dietro prima che potesse lasciarsi andare riportandola sul sedime stradale del ponte e chiedendo immediatamente l’intervento del personale sanitario del 118, che ha poi trasportato l’aspirante suicida, in evidente stato di ebrezza, presso l’ospedale di Domodossola per gli accertamenti di rito. Dalle prime ricostruzioni sembra che il motivo di tale gesto sia riconducibile ad una lite avuta il giorno stesso con il suo convivente.