“Chi sono I Domodossola?”, la Venier ignora l'esistenza della band: poi li invita a Domenica In

Mara Venier ignora l'esistenza del gruppo musicale degli Anni '70 I Domodossola, poi rimedia e li invita a Domenica In.

È successo ieri durante la trasmissione di Rai 1 nello spazio dedicato alla storia del Festival di San Remo, con cantanti noti che hanno partecipato in passato al concorso canoro che hanno proposto i loro cavalli di battaglia, e con gli opinionisti Marino Bartoletti, Pino Strabioli e Adriano Aragozzini. A citare I Domodossola è Rosanna Fratello, che spiega di aver cantato in coppia con loro al festival del 1970 la canzone 'Ciao anni verdi'.

A quel punto Mara Venier chiede “Chi sono I Domodossola?”. Risponde Marino Bartoletti: “Un gruppo estinto di grande dignità”. Mara Venier li invita a cantare a Domenica In, mentre Rosanna Fratello si sbilancia e dice che arriveranno. Viene anche ricordato che la band ossolana fu lanciata da Mina e che furono considerati proprio da Renzo Arbore, ex compagno della Venier, tra i migliori gruppi vocali. La conduttrice si giustifica dicendo: “Io non stavo ancora con Arbore ero troppo piccola in quel periodo...”.

Ma che reazioni hanno avuto I Domodossola dopo l'invito? Lo abbiamo chiesto all'ex componente Laura Miserocchi che con la sorella Ornella e il fratello Urbano ha fondato il Coro Blu, molto apprezzato e attivo in Ossola. “Non stavamo guardando il programma e abbiamo avuto il video della trasmissione nella parte in cui siamo stati citati. Abbiamo poi ricevuto una telefonata da Rosanna Fratello, valuteremo se partecipare. Ricomporre tutto il gruppo non sarà semplice per diverse ragioni io, Urbano e Ornella siamo allenati e continuiamo a cantare, abbiamo costituito il Coro Blu con i corsisti della terza età. Ci esibiamo per beneficenza e abbiamo raccolto dal 2017 ad oggi 12 mila euro. Mio cugino Riccardo Miserocchi, che suonava la batteria, Franco Bertagnini, sax e flauto, Renzo Reami, chitarra voce, Pierluigi Saccani, tastiere, e mia sorella Maura, voce, hanno abbandonato la musica e il canto. Mia sorella tra l'altro vive in Sardegna. Sarà difficile riuscire di nuovo a cantare e suonare insieme”. L'auspicio, dopo questo interesse da parte di Domenica In per il gruppo è che gli ex componenti riescano a riproporsi per l'occasione e a promuovere il nome della città.

