Mozione della Lega contro la direttiva europea sulle case green

In questi giorni sta facendo molto discutere una direttiva dell’Unione Europea, al momento ancora in fase di trattativa, che, prevedendo l’obiettivo “emissioni zero”, imporrebbe entro il 1 gennaio 2030, per tutti gli immobili residenziali, l’ottenimento della classe energetica E.

“Lo scorso 16 gennaio la Lega Salvini Premier ha presentato una mozione in Parlamento per impegnare il nostro Governo ad opporsi alla direttiva sulle case green in discussione a Bruxelles - dichiara il segretario della Lega Ossola Riccardo Galvani -. È evidente infatti che l’iniziativa comunitaria non tiene affatto in considerazione le specificità dei diversi Paesi, ed in particolare dell’Italia, dove imporre la transizione energetica con tali modalità non sarebbe altro che un danno per il nostro bene rifugio. Saranno certamente ingenti i costi che gli italiani dovranno sostenere per adeguare i propri immobili agli standard energetici previsti, senza considerare la perdita di valore degli stessi nel caso in cui l’adeguamento non avvenisse nei tempi prestabiliti”.

“Alla luce di tutto questo - prosegue il leghista - riteniamo di fondamentale importanza che anche i territori facciano sentire la propria voce esprimendosi. Nei prossimi giorni verranno presentati Ordini del giorno nei singoli Comuni in modo da poter manifestare al Governo la contrarietà verso questa misura”.