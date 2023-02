La Ferrovia Vigezzina-Centovalli sulla CNN

Dopo i prestigiosi riconoscimenti del passato (Lonely Planet l'ha inserita tra le dieci esperienze di viaggio più belle d'Europa, la RAI l'ha definita come la più bella d'Italia) la Ferrovia Vigezzina-Centovalli appare ora su un articolo della CNN dedicato alle dieci linee ferroviarie per cui vale la pena programmare un viaggio in Europa.

“Mentre il mondo si apre nuovamente ai viaggi internazionali, è tempo di guardare oltre i soliti percorsi turistici per la vostra prossima avventura su rotaia. Invece di usare il treno come semplice mezzo di trasporto, che ne dite di farne una vera e propria vacanza?”

Si apre così l'articolo pubblicato mercoledì 1° febbraio su uno dei portali giornalistici più visitati al mondo (https://edition.cnn.com/travel/article/europe-scenic-railways-underrated/index.html ).

Insieme a Norvegia, Scozia, Serbia e Montenegro, Austria, Irlanda, Corsica, Slovenia, Galles, Francia, ci sono anche Svizzera e Italia, unite dal percorso panoramico della Ferrovia Vigezzina-Centovalli, che quest'anno celebra i suoi primi 100 anni di vita.

“Attraversando il paesaggio dove le Alpi svizzere si incrociano con l'Italia settentrionale, questo piacevole viaggio si guadagna davvero il titolo di 100 valli” prosegue così l'approfondimento a firma del giornalista britannico Ben Jones.

“Si tratta dell'ennesima prestigiosa vetrina mediatica, che in questo caso si trasforma anche in un riconoscimento di prestigio internazionale. – commenta il Direttore di SSIF, Matteo Corti – È infatti la nostra prima volta sulla CNN, con un articolo che riveste particolare importanza, specie alla vigilia dei festeggiamenti del nostro centenario”.

La Ferrovia Vigezzina-Centovalli propone fino a fine febbraio la nuova offerta “Inverno per 2” pensata per far conoscere al grande pubblico uno dei momenti dell'anno in cui la linea italo-svizzera può mostrare paesaggi incantati. In attesa dei fiocchi di neve, che purtroppo anche in questo inverno faticano a scendere, i convogli bianchi e blu percorrono un tragitto di media montagna in cui, favoriti dalla veste invernale della vegetazione, lo sguardo si spalanca verso le cime della Val Vigezzo e i borghi storici incastonati tra Italia e Svizzera. Nell'anno del suo centenario, la Ferrovia Vigezzina-Centovalli offre così una promozione inedita e particolarmente vantaggiosa: tutti coloro che acquisteranno due biglietti per la tratta Domodossola- Locarno o Locarno-Domodossola (validi uno o due giorni, con possibilità di effettuare una sosta intermedia) pagheranno la metà.