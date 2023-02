In Vigezzo il campionato italiano Sci Lions Open

Si svolgerà nel week end dal 10 al 12 febbraio in val Vigezzo il XXXIX Campionato Italiano Sci Lions Open.

La manifestazione vedrà la partecipazione di un centinaio di atleti ed atlete provenienti dalle più rinomate località sciistiche italiane che si sfideranno nel nome della solidarietà e dell'amicizia in una due giorni di gare. Si inizia con il fondo, venerdì 10, nell’incantevole scenario della Val Loana, mentre il giorno seguente la comitiva lionistica salirà alla Piana di Vigezzo per sfidarsi nella gara di slalom gigante.

Come ha rimarcato l'organizzatore dei campionati Giorgio Butti, presidente del Lions club domese, è il primo campionato invernale post-covid dopo un triennio di interruzione forzata. “Che questa importante manifestazione riparta proprio dalla nostra vallata -così Butti- lo reputo un segnale positivo non solo per il movimento lionistico”. L’augurio del presidente e del Lions locale è che l’evento possa anche essere una “vetrina” turistica per il comprensorio ossolano.