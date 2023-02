''Col Valduggia una vittoria importante''

La vittoria mancava da cinque turni. Il 2 a 0 contro il Valduggia ridà fiato al Piedimulera che non vinceva dal 4 dicembre: 3 a 2 sul Vigliano. Ceschi e D’Elia hanno messo la firma sul successo dei gialloblù su un terreno non facile; il Valduggia all’andata si era permesso di vincere in Ossola con un secco 3 a 0.