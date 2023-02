La Juventus Domo sconfitta in casa non 'digerisce' un arbitraggio penalizzante

‘’Abbiamo fatto una partita perfetta sino al 50’, poi in inferiorità numerica abbiamo incassato tre gol. Peccato, perché la squadra ha giocato bene nonostante tutto’’ dice Michael Nino, tecnico di una Juventus Domo sconfitta in casa (3-2) dall’Arona. Una partita condiziona e falsata dal pessimo arbitraggio di Guglieminotti di Biella, che ha penalizzato i granata con l’espulsione di Soncin al 22’ del primo tempo e poi quella di Samà al 18’ della ripresa. Una terna troppo giovane e inesperta per una partita importante, che ha tenuto un atteggiamento che non è piaciuto al tecnico granata che si lamenta soprattutto per i troppi cartellini gialli e per l’espulsione, incomprensibile, di Soncin. ‘’Siamo stati penalizzati – spiega Nino – e non è la prima volta. Per certi arbitraggi ci mancano dei punti: vedi la partita di Borgosesia, quella di Bianzè, col Feriolo e domenica con l’Arona’’.

‘’Comunque in vantaggio di due reti dovevamo fare meglio – ammette - . Sono contento anche del ritorno al gol di Pesce’’. L’attaccante domese segna ormai da tre domeniche di fila, anche se con l’Arona la sua doppietta non è servita ad evitare la sconfitta. E domenica trasferta a Omegna, contro i rossoneri di Adolfo Fusè, anche loro in carenza di risultati.