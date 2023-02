Contro il Lumellogno partita deludente per la Pro, pareggio finale

Contro il Lumellogno, nell'anticipo di sabato 4, era necessaria la massima posta, ma così non è stato. Un punticino spartito che serve a poco.Una buona Pro nel primo tempo, una mediocre nella ripresa.

Da segnalare però che ad inizio secondo tempo l’espulsione di Bergamaschi, per doppia ammonizione, ha condizionato la partita.Nonostante il brutto colpo la Pro passa in vantaggio con Tadina che infila un missile all’incrocio.Subito dopo un’occasione colossale per chiudere la partita: Ferrari per Piraglia che salta anche il portiere ma si vede respingere il tiro sulla linea con un miracoloso recupero.A 10′ dal termine gli ospiti pareggiano e la Pro affannosamente riesce a resistere fino al termine