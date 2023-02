I distretti piemontesi "primi della classe": 9 in pagella e viaggiano più veloce del pre pandemia

I distretti non si smentiscono mai. Voti alti, anche quando il periodo non sembra il più propizio per fare impresa. Lo conferma l'ultima edizione del Monitor di Intesa Sanpaolo, che registra in 9 miliardi il giro d'affari tra gennaio e settembre, con una crescita del 13,8% rispetto allo stesso periodo del 2021 (+1,1 miliardi di euro in valore) e comunque del 7,5% rispetto ai primi nove mesi del 2019 (632 milioni di euro), quindi prima del periodo pandemico.

Effetto guerra su Russia e Ucraina Vanno bene gli scambi commerciali sia verso i mercati maturi (+14,7% rispetto al periodo gennaio-settembre 2021) sia verso i nuovi mercati (+11,6%). Tra i principali sbocchi commerciali le difficoltà e le diminuzioni (a parte la Russia, comprensibilmente), riguardano inevitabilmente anche l'Ucraina, ma anche Croazia e Hong Kong.

L'andamento, poi, è positivo per quasi tutti i settori: segnali di crescita in dieci casi su dodici. E ben nove sono già sopra i livelli pre-Covid del 2019. Particolarmente bene l'andamento della moda (+28% sul 2021), anche se non è ancora in totale recupero sul 2019. L’Oreficeria di Valenza è invece ancora condizionata dalle politiche dei prezzi delle multinazionali presenti nel distretto. Il Tessile di Biella invece è riuscito a colmare il gap.

Bene i settori del cibo e del gusto L’andamento sui mercati esteri dei distretti agro-alimentari piemontesi, rispetto ai primi nove mesi del 2021 (+8%) e ai primi nove mesi del 2019 (+28,1%), è positivo. L’unico punto di attenzione riguarda il distretto della Nocciola e frutta piemontese, che ha registrato un calo delle esportazioni rispetto ai primi nove mesi del 2021(-19,6%) legato ai danni causati alle produzioni dal maltempo.

Le esportazioni della meccanica distrettuale piemontese sono in crescita (+8,1%). Anche se ancora sotto i livelli di export 2019: le Macchine utensili e robot industriali di Torino del -26,6% (in calo anche rispetto al 2021 del -4,2%), e i Frigoriferi industriali di Casale Monferrato del -1,7%. Hanno invece superato i livelli pre-pandemici le Macchine tessili di Biella (+28,8%) e la Rubinetteria e valvolame di Cusio-Valsesia (+19%).

Rimbalzano i poli tecnologici I poli tecnologici piemontesi hanno chiuso i primi nove mesi 2022 con un rimbalzo del +70,8%, nettamente superiore rispetto all’aumento dell’export dei poli tecnologici italiani (+19,7%). Anche il gap rispetto ai livelli di export dei primi nove mesi 2019 è stato abbondantemente colmato (+61,7%). Entrambi i poli hanno mostrato una crescita intensa: +10,9% per il Polo ICT di Torino e +132,4% per il Polo aerospaziale del Piemonte, quest’ultimo protagonista di un vero e proprio balzo.