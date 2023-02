Sculture con la motosega per valorizzare il campo sportivo, un concorso a Baceno

Baceno vuole valorizzare l'area sportiva con sculture di legno ed è alla ricerca di artisti che le creino. Il Comune di Baceno indice il concorso a premi Chainsaw Carving Contest. Che prevede la realizzazione di 4 sculture in legno intagliate con la motosega da ricavare dai tronchi presenti nell’area e appositamente conservati. La finalità del concorso è quindi quella di migliorare l'arredo dell’area con sculture che resteranno inamovibili e di proprietà del Comune.

Il concorso è rivolto a persone in possesso di abilità artigianali e dei requisiti necessari alla realizzazione di sculture in legno attraverso l’utilizzo di idoneo materiale per il taglio, l’intaglio e la scolpitura di legno tenero. Gli interessati insieme al modulo di candidatura dovranno inviare alcune immagini di lavori di scultura già eseguiti in contesti simili. Ogni concorrente dovrà inoltre inviare un disegno o un bozzetto o una foto ritraente la particolare scultura che intende realizzare dal tronco messo a disposizione.

Se il numero di concorrenti risultasse superiore a 4 , la commissione di valutazione provvederà alla conferma dei soli soggetti ammessi al concorso, sulla base delle caratteristiche dei lavori già effettuati e dei quali i concorrenti forniranno le immagini.

La partecipazione al bando è gratuita. I candidati che intendono partecipare al concorso dovranno presentare la domanda scaricabile dal sito del Comune e i relativi allegati (modulo di partecipazione e foto dei lavori già effettuati) all’indirizzo mail protocollo@comune.baceno.vb.it indicando nell’oggetto della mail la dicitura “Candidatura per sculture in legno”. Le candidature dovranno essere inviate entro il giorno 15 Marzo alle 12:00.

Il Comune di Baceno mette a disposizione per i premi 2000 euro 1° classificato: 1.000 euro, -2° 500 euro, 3° 300 euro e 4° classificato: 200 euro.

L’elenco dei concorrenti ammessi sarà pubblicato sul sito del Comune di Baceno. Il 16 Marzo alle 15 negli Uffici Comunali la commissione procederà all’abbinamento dei concorrenti e dei tronchi da scolpire mediante sorteggio. I lavori di scolpitura potranno avvenire dal 17 marzo alle 13 e dovranno essere conclusi entro il 23 aprile alle ore 18:. La commissione giudicatrice, sarà nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle proposte e sarà composta da tre componenti. Le proposte progettuali verranno valutate secondo questi i criteri della qualità delle finiture della scultura realizzata, e l'originalità del soggetto scolpito, La commissione esaminerà le sculture realizzate sul posto a partire dalle 8:00 del 24 aprile. Il Comune di Baceno provvederà alla premiazione dei concorrenti in occasione della prima manifestazione in programma nell’area sportiva il 25 Aprile.