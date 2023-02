Lavori nell'ex convitto Sasa, approvata la convenzione col Ciss

Consiglio comunale lampo a Villadossola. Ventun minuti per approvare i sette punti all’ordine del giorno.

Tra i più importanti le convenzioni tra Consorzio Servizi Sociali e Comune per i due progetti finanziati da Pnrr per il recupero a scopi sociali dell’ex asilo di via Municipio e per l’ex convitto Sasa di via Marconi. Ad illustrarli il vicesindaco Maurizio Romeggio, che ha confermato la rinuncia al progetto dell’ex asilo a causa delle lungaggini burocratiche causate dalla Soprintendenza nella procedura di donazione della struttura da parte dell’ex consiglio di amministrazione dell’ente. Burocrazia italica che richiede un anno di tempo per regolarizzare l’atto e che quindi, per non perdere il finanziamento, fa 'saltare' il progetto. Tant’è che tutto viene dirottato sull’ex convitto Sasa, dove sarà anche ricavata una ‘stazione di posta’ a pian terreno, uno spazio adibito a luogo di distribuzione di generi di prima necessità e a punto di accoglienza. I due progetti del Pnrr godono di un finanziamento totale di 1 milione 210 mila euro.

Il consiglio ha poi votato una variante al piano regolatore e i nuovi regolamenti del Centro di raccolta rifiuti e dei servizi funerari gratuiti per indigenza e disinteresse ma anche la modifica del prezziario per i contributi relativi ai costi di costruzione.