Cure neonatali, Valle (Pd) attacca Icardi: "Non gli interessano i reparti maternità"

"Dopo la cessazione dello stato di emergenza da pandemia e alla luce dell’attuale situazione epidemiologica, non è accettabile che sussistano limitazioni all’ammissione dei caregiver a fianco delle neomamme durante la degenza in ospedale nei giorni successivi al parto. Al mio Question time con cui chiedevo di sapere quali fossero le regole in vigore negli ospedali piemontesi, l’assessore Luigi Icardi si è limitato a ripetere quanto già comunicato dai presìdi Sant’Anna, Martini e Maria Vittoria. Non ha saputo fornire nessun dato sugli ospedali del resto della Provincia di Torino né sulle altre Province del Piemonte (nonostante in Piemonte vi siano 25 punti nascita e i nati nel 2021 siano stati 26.700)", ha dichiarato il vice presidente del Consiglio regionale Daniele Valle.

"Inoltre, cosa ancora più grave, non ha mostrato nessuna intenzione di impegnarsi affinché questo importante diritto delle neomamme venga riconosciuto allo stesso modo in ogni ospedale piemontese. La risposta incompleta e svogliata di Icardi dimostra che l’assessore poco sa e poco si interessa ai reparti maternità. Pertanto, porterò un Ordine del giorno all’attenzione del Consiglio Regionale per impegnare la Regione al fianco delle famiglie con più personale nei reparti maternità, più visite ed esami nell’agenda di gravidanza e più percorsi di supporto ai neogenitori dopo le dimissioni dall'ospedale. Spero che Palazzo Lascaris voglia approvare queste richieste, come già fatto dal Consiglio comunale di Torino su iniziativa della vicepresidente Ludovica Cioria", ha concluso l'esponente del Pd.