Il centrosinistra riparte con nuove proposte per rilanciare Villa

L’area di centrosinistra apre la corsa alle elezioni di Villadossola, dove si rinnoverà l’amministrazione comunale. Un centinaio di persone ha preso parte lunedì sera, al Centro museale, all’incontro organizzato dalla lista ViviAmo Villa. Scopo? La ‘nascita’ di un nuovo gruppo in vista del voto per il rinnovo del consiglio comunale.

Di ‘’passaggio del testimone dopo questa esperienza’’ ha parlato Francesco Squizzi, consigliere comunale di ViviAmo Villa. Un nuovo gruppo che, ha auspicato Squizzi, ''possa godere di una maggior partecipazione’’ pur confermando la disponibilità di alcuni esponenti di ViviAmo Villa a partecipare alla nuova avventura.

Da qui la decisione d'organizzare questa riunione che è stata condotta da Mauro Ferrari, ex direttore del Ciss Ossola, che era al tavolo dei relatori affiancato, oltre che da Squizzi, anche dalla consigliera comunale Ivana Bandini e da Elena Bonalumi, che nel 2018 era risultata la terza più votata del gruppo ViviAmo Villa.

Per circa due ore, Ferrari ha rilanciato alcuni temi fondamentali per la città: dall’ambiente alla casa, dalla cittadinanza all’aggregazione, dai giovani al welfare. Argomenti racchiusi anche un ciclostilato che è stato distribuito e atraverso il quale ognuno potrà dare suggerimenti e consigli.

Di certo non sono mancate osservazioni su problemi cittadini: dalle aree dismesse al piccolo commercio, dalla valorizzazione di alcune peculiarità villadossolesi (come la Vinavil ad esempio) al problema della casa, alle possibilità offerta del progetto Aree Interne. Ma non solo.

Prossimo appuntamento il 27 febbraio, sempre al centro Museale, per raccogliere idee e proposte.