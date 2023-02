Anche Anzola d’Ossola aderisce all’iniziativa “Un ricordo per Norma”, promossa dal Comitato 10 Febbraio per non dimenticare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. Il Comune collocherà una targa in ricordo di Norma Cossetto nella piazza del Municipio, che sarà oggetto di lavori di ammodernamento nel corso di quest'anno.