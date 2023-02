In primavera i lavori sulla superstrada dell'Ossola

Anas ha risposto in queste ore all’amministrazione comunale di Villadossola che l’aveva sollecitata in merito ai lavori sulla superstrada, nei tratti di Villadossola e Ornavasso, dove da oltre un anno sono state introdotte delle restrizioni. Massimo Gervasoni, assessore ai lavori pubblici, ha ricevuto da Anas alcune spiegazioni riguardo i tempi lunghi di questi interventi sui viadotti. Ritardi dovuti all’aumento dei costi dell’intervento rispetto a quando si era previsto in precedenza. Anas informa che la ditta che dovrà eseguirli era già stata individuata da tempo e che ora, risolti gli ultimi nodi legato i costi dell'intervento, i lavori dovrebbero iniziare in primavera.