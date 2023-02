Esercitazione a Cheggio, tre diversi interventi per il Soccorso alpino

Venticinque volontari suddivisi in tre squadre in azione, impegnati durante un intero pomeriggio per mantenere la prontezza necessaria in caso di reali necessità di intervento.

Sono questi i numeri dell’esercitazione che si è tenuta sabato scorso a Cheggio, sopra Antrona, organizzata dalla sezione di Villadossola-Antrona della X Delegazione del Soccorso Alpino. “Un’occasione importante, organizzata grazie ad alcuni nostri volontari, in cui le cose hanno funzionato molto bene” ha affermato il capostazione Massimo Garavini.

Le squadre sono state impegnate su tre diversi scenari: la simulazione del recupero di un ferito in un canale innevato, quella di un soccorso a un escursionista travolto da una valanga e un intervento su cascata di ghiaccio. “Particolare attenzione è stata data alla parte sanitaria” sottolinea Garavini. L’esercitazione si è conclusa positivamente nel tardo pomeriggio. Presenti anche un nucleo del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.