Un anno impegnativo per il soccorso alpino della Valle Vigezzo

Cercatori di funghi dispersi o che si sono infortunati. Ma anche escursionisti in difficoltà. Sono queste le tipologie di intervento che hanno visto maggiormente impegnati i volontari del soccorso alpino vigezzino nell’anno che si è appena concluso.

Nel tracciare un bilancio, emerge come nel 2022 sono state in tutto 36 le uscite della Stazione di Valle Vigezzo del soccorso alpino civile i cui volontari garantisco un servizio fondamentale per la valle, 24 ore su 24, per 365 giorni all’anno. Nel dettaglio le uscite sono così suddivise: 2 per recuperare cercatori di funghi, purtroppo deceduti; 12 per trarre in salvo escursionisti in difficoltà; altre 15 per riaccompagnare a valle fungiatt dispersi o che si erano infortunati nei boschi; un intervento di protezione civile per recupero animali; 3 servizi di assistenza eliambulanza; un intervento sulle piste da sci; e due uscite per due ragazzi allontanatesi da casa. Non solo: i soccorritori vigezzini sono stati impegnati anche in 27 attività di esercitazione e assistenza a gare e gite e manutenzione della pista ciclabile di valle e dei sentieri, oltre che per corsi e addestramenti.

Attualmente i componenti del soccorso alpino vigezzino sono 15 ma presto le fila verranno rimpinguate da nuovi arrivi. D’altra parte, c’è sempre più bisogno di soccorritori per poter garantire al meglio questo fondamentale servizio per l’intera valle. “Nel corso del 2023 due ragazzi effettueranno l’iter per entrare nel soccorso – spiega Davide Allesina, responsabile della Stazione di Valle Vigezzo del Cnsas -. Inoltre, prossimamente una nostra soccorritrice coprirà l’incarico di medico effettivo”.