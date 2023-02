''La Varzese ha fatto una buona partita: tre punti meritati''

E’ soddisfatto Gianni Lipari. La Varzese torna da Crevoladossola con tre punti preziosi per la classifica. L’ 1 a 0 firmato da Antongioli permette ai granata di ritornare a vincere, visto che non conquistavano tre punti da fine novembre, quando sconfissero in casa il Borgolavezzaro.

‘’Credo che la squadra abbia fatto una buona partita e che il risultato sia giusto – dice Lipari - . Loro hanno avuto solo una clamorosa palla per segnare, ma va detto che Peretti, il loro portiere, ha fatto un paio di belle parate su nostre conclusioni. Una vittoria importante, tenuto conto delle tante assenze che ancora abbiamo’’.

Un voto in più tra i granata ad Antongioli, Saclusa e Biselli.