Terza vittoria di fila per il Villa: nonostante un arbitraggio inadeguato

‘’L’avevamo già avuto a Comignago un anno fa e avevamo chiuso con 3 espulsi. E domenica abbiamo finito ancora con 3 espulsi. Probabilmente non gli stiamo simpatici’’ . Daniele Massoni si gode comunque la vittoria sul filo di lana contro il Borgolavezzaro, fanalino di coda del girone. Un 2 a 1 (reti di Simone Zonca e Denis Pasin) alquanto faticato, perché arrivato nel finale di partita. Ma l’arbitraggio è stato penalizzante per gli ossolani. Clerico, della sezione di Collegno, ha dimostrato lacune che hanno condizionato i novanta minuti e messo in salita la strada del Villa. Regalando prima un rigore agli ospiti e poi decretando tre espulsioni (Giorgetti, Zonca e Rossi) a danno dei padroni di casa.

‘’E’ così che va… e domenica avrò tre uomini in meno a Vogogna – ammette Massoni - , ma noi dobbiamo farci più furbi soprattutto quando incontri queste situazioni. La squadra comunque che ha saputo reagire e vincere la partita’’.

Bene anche Denis Pasin che ha trovato continuità di gol: uno a Pernate, due col Gravellona e un’altra rete domenica. ‘’Se lo merita – ammette il tecnico - , è un ragazzo serio che si impegna sempre e non manca mai agli allenamenti’’.