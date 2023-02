Nel 2050 il Vallese avrà 415 mila abitanti

‘’Nel 2050 il Vallese avrà oltre 415.000 abitanti’’. Lo riportano i media svizzeri rimarcando come ‘’gli scenari dell'Ufficio cantonale di statistica e perequazione finanziaria, dicono che la popolazione del Vallese aumenterà di 62'000 unità nei prossimi 30 anni’’.

‘’Ci sono voluti tredici anni perché il Vallese passasse da 300.000 (nel 2008) a 350.000 abitanti (nel 2021) – scrive il giornale Le Nouvelliste - . Ci vorranno altri vent'anni per superare la soglia dei 400.000 abitanti, che dovrebbe essere raggiunta nel 2041, secondo le proiezioni demografiche diffuse dal Servizio statistico vallesano’’.

Più morti e meno nascite, ma nonostante tutto la popolazione del Vallese dovrebbe crescere a causa della migrazione. Secondo il servizio statistico nei prossimi anni dovrebbero venire a stabilirsi in Vallese meno stranieri rispetto a oggi. Nonostante tutto, il saldo tra arrivi e partenze dovrebbe rimanere positivo sia per gli stranieri che per i confederati di altri cantoni.

‘’Oggi l'età media degli abitanti vallesani è di 42,9 anni – dice il giornale svizzero - . Questa età dovrebbe aumentare notevolmente nei prossimi anni, a causa del calo della natalità e dell'aumento della speranza di vita. Nel 2030 questa età media dovrebbe già salire a 44,5 anni, per arrivare a 46,6 anni nel 2040, poi a 48,2 anni nel 2050. I pensionati diventeranno sempre più numerosi. Gli over 65 rappresentano attualmente il 20,4% della popolazione vallesana. Nel 2050 dovrebbero essere il 29,4%. Passerebbero così da 71.765 nel 2021 a oltre 122.000 nel 2050’’.