Mano pesante del giudice sportivo: sette turni a Soncin

Sette turni di squalifica per Andrea Soncin, capitano della Juventus Domo, espulso domenica nella partita con l’Arona. Il negativo arbitraggio di Guglielminotti da Biella è stato visto da diversi spettatori domenica scorsa: ora però arriva la conferma con le sette giornate Soncin.

Il rapporto dell’arbitro ha indotto il giudice sportivo a sancire 7 turni di stop ‘’per condotta gravemente irrispettosa, aggressiva e minacciosa nei confronti dell'arbitro’’. Dice il rapporto: ‘’Nello specifico, a seguito di un fuorigioco fischiato contro la propria squadra, Soncin si avvicinava all'arbitro e protestava in modo veemente con conseguente ammonizione. Alla notifica del cartellino giallo il giocatore si alterava oltremodo e si avvicinava ulteriormente, urlando in faccia all'arbitro e minacciandolo di percosse, con conseguente espulsione diretta. A quel punto il giocatore reiterava le minacce e iniziava a correre verso l'arbitro, venendo bloccato da un avversario mentre l'arbitro arretrava per entrare in contatto fisico. Il Soncin veniva portato via dal campo a forza e trattenuto fuori dal recinto di gioco dai componenti della sua panchina. Non pago della propria condotta reiterava le minacce di percosse e, al termine della gara, si presentava nei pressi dello spogliatoio assegnato alla terna arbitrale e protestava per l'espulsione a suo dire ingiusta. La sanzione comminata tiene conto della complessiva condotta del giocatore e del ruolo di capitano da egli rivestito in occasione della partita in oggetto’’.

Così ha scritto l'arbitro e su queste basi il giudice sportivo territoriale torinese ha usato la mano pesante con Soncin. Come per altro già avvenne nel caso Falcioni, un fatto poi ridimensionato nei giusti termini in secondo grado.

I troppi casi eclatanti di lunghe squalifiche (ricordiamo anche quella di Matteo Primatesta) forse meriterebbero più attenzione da parte degli organi federali e soprattutto una urgente riforma della giustizia sportiva.