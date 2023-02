Tutto esaurito per la visita guidata alla centrale di Verampio

È gia tutto esaurito per l'apertura speciale con visita guidata alla centrale di Verampio del 5 marzo: per iscriversi c'era tempo fino al 22 di questo mese.

L'iniziativa è organizzata dalle Aree Protette dell’Ossola ed Enel Green Power che hanno in programma altre 2 date, accompagnati dalle Guide dei Parchi, per visitare le storiche centrali idroelettriche dell'Ossola. La prima è domenica 26 marzo a Cadarese, mentre il 23 aprile sarà la volta di Rovesca a Varzo. Il modulo per iscriversi è disponibile sulla pagina Fb delle Aree Protette.

“La centrale idroelettrica di Verampio -spiegano dall'Ente di gestione dei parchi ossolani- fu realizzata da Ettore Conti, imprenditore milanese pioniere dell'elettrificazione italiana, e progettata dal celebre architetto Piero Portaluppi. È entrata in servizio nel dicembre del 1914 e la si può definire un vero e proprio castello con torri, campanili con l’orologio e un grande parco. Il progetto dell'impianto tecnico originario si è evoluto nel tempo, rendendo la centrale uno dei punti di maggiore produzione dell'Ossola”.