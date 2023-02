Pescatori in assemblea domenica 12 febbraio, ore 9 e 30, a Villadossola. Come ogni anno la sezione provinciale dei pescatori del Vco organizza l’assemblea nella sala consiliare del municipio di via Marconi.

All’ordine del giorno la relazione del presidente Gian Mauro Bertoia, la situazione delle acque in concessione ed delle semine, le relazioni sulle attività svolte tra il 2021 e il 2022, il tesseramento e le modifiche ai regolamenti.