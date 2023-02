Borghi alla cerimonia delle Foibe: "Il ricordo è esercizio per sottrarci dall'indifferenza e dalla pigrizia"

"Oggi ho partecipato a Domodossola alla cerimonia per il 'Giorno del Ricordo'. Nel mio intervento, ho sottolineato come sia un dovere per ciascuno di noi ricordare la terribile esperienza delle foibe e dell'esodo istriano, fiumano, giuliano e dalmata. Quando nazionalismo e totalitarismo si incrociano, il risultato è una miscela d'odio fanatico che subordina la persona a un disegno di egemonia. E di questo terribile meccanismo sono i più deboli (i civili, i bambini, le donne come Norma Cossetto che oggi abbiamo ricordato) che ne pagano le conseguenze più pesanti". Lo dice il senatore del Pd Enrico Borghi.

"È accaduto ieri sul fronte orientale e Adriatico italiano - prosegue- accade oggi in Ucraina. Il nostro 'mai più' deve nascere da questa consapevolezza: che il ricordo è esercizio per sottrarci dall'indifferenza e dalla pigrizia".