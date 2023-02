Giornata mondiale del malato: messe e rosari a Domo, Villa e al Calvario

In occasione della XXXI giornata mondiale del malato dal tema “Abbi cura di lui” La compassione come esercizio sinodale di guarigione, l'11 febbraio nella chiesa Collegiata alle 15.30 sarà celebrato il Rosario, mentre alle 16 seguirà la Messa con l'amministrazione del Sacramento dell'unzione degli infermi per tutte le persone anziane e ammalate.

Al Sacro Monte Calvario dove è presente una grotta con la statua della vergine, che riproduce quella di Lourdes, nel giorno della memoria delle apparizioni e della giornata mondiale del malato, alle 10 sarà celebrata la messa alla grotta di Lourdes e alle 20.30 il Rosario. In caso di pioggia le celebrazioni si terranno in Santuario.

A Villadossola l'11 febbraio alle 15 nella chiesa di Cristo Risorto durante la messa si pregherà per tutti gli ammalati.