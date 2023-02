Non ancora domate le fiamme a Monteossolano FOTO

Stanno ancora bruciando i boschi di Monteossolano frazione del Comune di Domodossola. Da questo pomeriggio verso le 15.30 squadre del Comando del Verbano Cusio Ossola sono impegnate per lo spegnimento di un rogo di vaste dimensioni che ha minacciato anche alcune case abitate proprio ove si ipotizza che l’incendio sia partito.

I vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola nel pronto intervento sono riusciti a contenere e circoscrivere i roghi, salvaguardando le abitazioni, ma le fiamme si sono poi estese ai boschi circostanti in zone anche impervie. Sul posto oggi, in supporto alle squadre dei vigili del fuoco a terra che stanno tuttora lavorando in collaborazione con circa venti AIB della regione Piemonte, un elicottero antincendio regionale coordinato da personale DOS (Direttore Regionale delle Operazioni di Spegnimento) di Verbania che ha operato lanciando acqua sul fronte dell’incendio fino al tramonto.

Attualmente l’incendio è ancora attivo con un fronte principale di circa 700 metri e altri fronti secondari più contenuti. I vigili del fuoco proseguiranno il lavoro con un presidio attivo notturno a protezione degli alpeggi dell’Alpe Reso che potrebbero essere coinvolti dai roghi. Sul posto in queste ore oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola anche i volontari dei vigili del Fuoco di Gravellona Toce, personale AIB e i carabinieri forestali della stazione di Piedimulera. Difficile stimare gli ettari di superficie bruciata per la frammentazione dell’incendio e per la sua continua evoluzione.