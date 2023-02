Aree Protette, a Domodossola le immagini di microminerali di Mischa Crumbach

Verranno esposte alle 20.30 di sabato 11 febbraio alla Cappella Mellerio di Domodossola le splendide immagini di microminerali di Mischa Crumbach (www.designbyearth.com).Verranno accompagnate dalla musica del Salterio Vallesano e percussioni.

“Si tratta di un’emozionante proiezione di foto artistiche di micro-minerali dell’area Binntal e Veglia – Devero, con accompagnamento musicale che valorizza in chiave moderna lo storico strumento del Salterio” spiegano dalle Aree Protette dell’Ossola, che organizzano la serata in collaborazione con il Landschaftspark Binntal. L'iniziativa rientra nel progetto Interreg Italia-Svizzera Mineralp, che si propone il recupero e la diffusione della conoscenza legata al patrimonio minerario della Valle Antrona. L’ingresso alla mostra è gratuito fino ad esaurimento posti. Per prenotarsi: via e-mail all'indirizzo comunicazione@areeprotetteossola.it oppure chiamando il numero 0324-72572.

Aree Protette e Landschaftspark Binntal sono partner dell'importante progetto Interreg Italia-Svizzera con specifiche attività di ricerca, formazione e attività infrastrutturali. “Nel 2022, per esempio -ricordano dai Parchi Ossolani-, si è conclusa la fase di ristrutturazione e inaugurazione della Miniera del Taglione in Valle Antrona, dopo l’ottenimento della concessione da parte della Regione Piemonte per l’uso turistico della miniera. Nello stesso ambito, è stato realizzato anche un corso per la formazione di guide minerarie, specializzate nelle visite guidate alla miniera”.

Maggiori informazioni sul progetto Interreg Mineralp sono disponibili sul sito delle Aree Protette dell'Ossola.

(Credits foto Mischa Crumbach)