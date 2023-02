I Domodossola sull'eventuale invito a Domenica In: "Pronti ad esibirci se ci inviteranno" VIDEO

Gli ex componenti de I Domodossola, se la redazione di Domenica In formalizzerà l’invito di Mara Venier, sono disposti a partecipare e esibirsi insieme nel programma domenicale Rai.

Così grazie alla “gaffe” della Venier, che durante la trasmissione di domenica scorsa aveva detto di non sapere chi fossero I Domodossola, dimenticanza prontamente rimediata con il lancio di un invito a partecipare al programma, avremo probabilmente l’opportunità di rivedere nuovamente insieme l’intero complesso. Immaginabile l’emozione che provarono all’epoca gli ossolani quando videro sul palco del festival di San Remo un gruppo della propria terra chiamato come il capoluogo dell'Ossola, a lanciarli e a scegliere quel nome fu Mina, la voce italiana più famosa nel mondo.

Il gruppo nato negli anni ’70 si sciolse negli anni ’80. In questi anni abbiamo avuto modo di ascoltare ancora alcuni di loro nelle serate al Trocadero con gli Avanzi di Balera Ossolani, un sodalizio nato con l’intento di riunire band che in passato hanno caratterizzato il panorama ossolano spingendosi anche oltre il confine del Vco. Poi dal 2017 è stato possibile ascoltarli sempre con più frequenza, dopo l’idea vincente di tre di loro i fratelli Miserocchi, Bani, Laura e Ornella, di costituire il Coro Blu con gli allievi dell’Unitre, un gruppo che si esibisce per beneficenza.

Mercoledì sera si sono esibiti con grande successo nella chiesa parrocchiale di Preglia. Al termine Bani, Laura e Ornella hanno detto che si sono attivati per prendere i contatti anche con gli ex componenti del complesso che non vivono più a Domodossola, per ricomporre il gruppo in vista di questa possibile partecipazione televisiva. Lo scioglimento della formazione negli anni ’80 è legato, come hanno ammesso in una intervista, a scelte in particolare della componente femminile della band, che alla carriera ha preferito la famiglia.

“Nessun rimpianto - dice Laura Miserocchi- sono tutte scelte che abbiamo fatto noi, giuste o sbagliate che siano. Non siamo scesi a compromessi, siamo stati un gruppo dignitoso. Abbiamo sempre cantato canzoni più o meno belle con il cuore e l'amore per la musica”. Amore per la musica al quale si è associato l’amore per il prossimo, attraverso l’organizzazione di concerti benefici.