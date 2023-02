È online il nuovo sito web di Cia Novara Vercelli Vco

Cia Novara Vercelli VCO è online con il sito www.cianovaravercellivco.it. La piattaforma digitale dell’Organizzazione presenta un design fruibile, semplice e veloce. Il sito, attraverso una struttura flessibile e dinamica, unisce il mondo dei contenuti di informazione sindacale e quelli relativi ai Servizi alle Imprese e alla Persona. Ci sono sezioni dedicate anche al Caf Cia e al Patronato Inac, al CAA e all’area di Formazione; inoltre sono presenti anche il mensile Cia Piemonte Nuova Agricoltura (con pagine territoriali), i comunicati stampa, i notiziari Cia periodici locali redatti dall’Organizzazione i contatti dettagliati delle varie sedi in provincia. Un sito multimediale, che si allaccia anche alle piattaforme social Cia Novara Vercelli VCO, Facebook e LinkedIn. Accessibile da qualsiasi piattaforma tecnologica, dal pc allo smartphone al tablet, il sito è aggiornato con notizie e allegati disponibili al download.

Dichiara il presidente interprovinciale Cia Andrea Padovani: «Abbiamo avviato un progetto di comunicazione ampio per migliorare il settore dell’informazione, interna ed esterna, attraverso una professionalità espressa in altre Cia, ora in organico anche nelle nostre province. Dopo l’acquisto della nuova sede a Novara, istituiamo con il nuovo anno il settore della Comunicazione, sfruttando i mezzi digitali e i social network per adeguarci all’evoluzione dei sistemi. Il nostro progetto è voluto per dare una risposta sempre più veloce, efficace e interessante alle richieste degli agricoltori e di chi si avvale dei servizi Cia. L’informazione, anche quella agricola, deve essere fruibile da tutti, in modo puntuale ma veloce e accattivante».Il sito e l’Ufficio stampa e Comunicazione di Cia Novara Vercelli VCO sono gestiti dal giornalista professionista Genny Notarianni.