Regione e consulenti siglano il protocollo per favorire l'accesso al lavoro

"Semplificare e razionalizzare gli adempimenti in materia di lavoro: in Piemonte puntiamo ad modello operativo fondato su legalità e qualità per favorire nuove opportunità rivolte a lavoratori, studenti e imprese”. Così Elena Chiorino - assessore al Lavoro della Regione Piemonte - spiega l'obiettivo della sottoscrizione del protocollo d'intesa avvenuta la scorsa settimana a Roma con Rosario De Luca, Presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro. "I consulenti del lavoro sono garanti di legalità e qualità per tutti coloro che intraprendono un percorso lavorativo, rappresentando proprio l'anello di congiunzione tra l’Ente e le imprese. Ritengo il ruolo dei consulenti del lavoro strategico e funzionale alle misure e agli interventi promossi da Regione che vanno dall’alternanza scuola-lavoro all’apprendistato, dal censimento dei fabbisogni dei profili professionali più richiesti dalle aziende, al supporto nell’analisi dei tirocini extracurriculari per migliorarne l’efficacia sia per il lavoratore che per l’impresa, oltre a supportare le stesse nel processo di modernizzazione dei sistemi di accreditamento dei servizi al lavoro. Con questo protocollo si rafforza la collaborazione già in essere con i Consulenti, certificando come il loro ruolo sia una garanzia di qualità e competenza nel rapportopubblico/privato".