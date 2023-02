Coop richiama cautelativamente alcune confezioni di minestrone Bonduelle

Come riportato nella pagina dei richiami alimentari sul proprio sito, Coop ha annunciato il richiamo cautelativo delle confezioni di “Minestrone ricco con passato” Bonduelle con data di scadenza compresa tra settembre e novembre 2024.

Una decisione dovuta alla presenza di un allergene (il sedano) non dichiarato in etichetta. Pertanto chi è allergico a questa verdura può riportare il prodotto presso il punto vendita, ottenendo il rimborso di quanto speso. Ovviamente se non si è allergici al sedano, il prodotto può invece venire consumato senza problemi.



Per maggiori informazioni o chiarimenti è a disposizione il numero verde del gruppo Coop che risponde, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14, all’800903160