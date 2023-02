Cai, premiate le classi vincitrici del concorso nazionale "Sbulliamoci"

Si è svolta la mattina del 7 gennaio, in diretta streaming - in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo - la cerimonia di premiazione della seconda edizione del Concorso nazionale "Sbulliamoci. Smontiamo i bulli e le bulle". L'evento, moderato da Luca Calzolari,ha visto la presenza delle classi premiatee di Giacomo Benedetti, Vicepresidente generale del Cai con delega al Cai Scuola.

«Il concorso continua a raccogliere significative adesioni e grande successo non solo in ambito scolastico. Purtroppo, il bullismo è sempre più presente e radicato nella nostra società, un fenomeno da contrastare con ogni mezzo e in ogni modo. Non solo perseguendo chi, con i propri comportamenti, viola il codice penale, ma anche e soprattutto con iniziative preventive, educative e formative, che aiutino, in egual misura, perseguitati e perseguitanti. Entrambi vittime, anche se in modo diverso, di questa aberrazione sociale. Questo è il presupposto sottostante alla discesa in campo del Club alpino italiano che con i suoi ideali, i suoi principi e la frequentazione della montagna è senza ombra di dubbio un'associazione contro il bullismo. In questo contesto, è ancora più meritorio il grande valore di "Sbulliamoci": un concorso che va sostenuto e andrà ripetuto negli anni a venire», ha affermato Giacomo Benedetti, Vicepresidente generale del Cai con delega al Cai Scuola.



I numeri della seconda edizione



Oltre 650 elaborati, da più di 300 scuole di tutta Italia, su cui hanno lavorato 10mila ragazzi di ogni età: dalla scuola primaria fino alle superiori. Questi i numeri della seconda edizione del concorso nazionale "Sbulliamoci. Smontiamo i bulli e le bulle", realizzato dal Cai, in collaborazione con il ministero dell'Istruzione e del Merito.



«Tutti i partecipanti hanno costruito utili percorsi di riflessione e analisi non solo in merito al bullismo, ma anche sul tema dell'amicizia, del rispetto comune e della solidarietà. Alla luce di questi risultati così positivi, abbiamo pensato di dar seguito al concorso pubblicando già la prossima edizione, che si differenzia dalle precedenti perché sarà chiesto ai partecipanti di costituire un comitato d'istituto alla ricerca di proposte e soluzioni concrete per contenere e contrastare il fenomeno del bullismo», ha spiegato il coordinatore del progetto Cai-Scuola, Francesco Carrer.



Le scuole vincitrici



Da nord a sud, i vincitori sono distribuiti su tutto il territorio nazionale. Dagli elaborati letterari prodotti da alcuni studenti della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto comprensivo "Castellana-Polizzi" di Castellana Sicula (Pa) e del Liceo Statale "Dal Piaz" di Feltre (Bl), passando per i video e i contenuti multimediali realizzati da studenti dell'Istituto comprensivo "Leopoldo II di Lorena" di Follonica (Gr), e delle classi del biennio dell'Istituto di Istruzione Superiore "Peano" di Viggiano (Pz). Senza dimenticare, per quanto riguarda la sezione grafica, il primo premio ottenuto dagli studenti dell'Istituto comprensivo Tolfa di Roma.