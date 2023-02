Le previsioni meteo per il fine settimana

Weekend all'insegna del sole. "Un anticiclone attualmente localizzato sul canale della Manica porterà i suoi massimi barici verso l'Europa centrale nei prossimi giorni determinando - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - condizioni di cielo sereno sul Piemonte con aumento dei valori di temperatura e zero termico fino a quasi 3000 m. Le temperature minime saranno ancora localmente inferiori ai -5°C su pianure orientali nella mattinata di domani. Possibile locale ritorno delle nebbie nella giornata di Lunedì".

SABATO 11 FEBBRAIO 2022

Nuvolosità: cielo sereno, salvo transito di velature al mattino. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in ulteriore aumento fino ai 2700 m nella seconda parte della giornata. Venti: deboli localmente moderati da nord, nordest sulle Alpi; sull'Appennino debole tramontana fino all'alba, vento debole da sudovest nelle ore successive. In pianura venti calmi ad eccezione di una debole ventilazione da sudovest su Astigiano e Alessandrino dopo il tramonto. Altri fenomeni: temperature minime inferiori a -5°C sulle pianure orientali.

DOMENICA 12 FEBBRAIO 2022

Nuvolosità: cielo sereno. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in lieve calo sui 2500-2600 m dal pomeriggio. Venti: deboli localmente moderati da nordest sulle Alpi; sugli altri settori ventilazione debole localmente moderata da sudovest nelle ore prima dell'alba in successiva rotazione da nord.