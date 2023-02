Nuovo direttore editoriale per le nostre testate nel giorno del nostro 12° compleanno

Oggi il nostro giornale spegne 12 candeline. Da dodici anni Ossolanews informa i suoi tantissimi lettori quotidianamente. Le notizie di cronaca, politica, eventi, cultura e attualità arrivano quotidianamente sugli smartphone, sui tablet e sui pc di migliaia di affezionati lettori.



Da quell'11 febbraio 2011 di strada ne abbiamo fatta tanta. Oggi la società editrice del nostro primo quotidiano, che è anche stato il primo sito di informazione online gratuito del territorio ossolano, può vantare di essere tra i promotori e i padri fondatori di uno dei più grandi gruppi editoriali del nord Italia. Contiamo infatti oltre 40 testate associate in Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d'Aosta. Testate sulle quali i nostri inserzionisti possono farsi conoscere al di fuori dei confini provinciali.



Solo per fare un esempio recente....Giovedì sera a Sanremo si è tenuta una cena di gala organizzata con imprenditori e politici piemontesi, liguri e lombardi. Una cena organizzata dal gruppo editoriale MoreNews di cui facciamo parte, che ha visto come protagonista la Latteria Antigoriana di Crodo, presente nel menù della serata che aveva come madrina Elisabetta Gregoraci.

Abbiamo portato fuori dal territorio anche grandi eventi come la mostra da Boldini a Picasso del Comune domese, mostra della quale siamo stati partner e sponsor, Tones on the Stones, Domosofia, solo per citare i progetti degli ultimi mesi. Abbiamo portato a Domodossola il giornalista Mediaset Beppe Gandolfo, che tiene una rubrica settimanale sulle nostre testate, come moderatore di Domosofia.



Abbiamo fatto conoscere imprese del territorio grazie ai nostri giornali partner piemontesi, liguri e lombardi. Insomma, la nostra società guarda fuori dal territorio per far crescere tutto il territorio...



In questi anni abbiamo anche fondato insieme agli editori nostri partner, AEDI, l'associazione degli editori digitali italiani. La funzione di AEDI è quella della rappresentanza, tutela e promozione degli interessi dei gruppi associati nei confronti: delle istituzioni, delle forze politiche e sociali e dell’opinione pubblica.



Nell'occasione del nostro 12° compleanno abbiamo deciso di farci un regalo. Un regalo che ci permette di consolidare la presenza nel nostro team di uno dei padri del giornalismo locale, da oggi, Renato Balducci, giornalista professionista con oltre 50 anni di esperienza, ricoprirà l'incarico di direttore editoriale del nostro gruppo, che oltre ad Ossolanews, ha anche la proprietà di Vconews.it e di Newsnovara.it. Per questo, a nome di tutta la redazione e a nome di tutti i nostri collaboratori, volgiamo ringraziare Renato per la sua disponibilità a mettere in campo la sua 50ennale esperienza.



Infine un grande grazie a tutti i nostri lettori e a tutti i nostri inserzionisti che ci permettono ogni giorno di andare avanti ad informare gratuitamente il nostro territorio.