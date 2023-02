Le chiavi della città a Togn e Cia FOTO

A Domo ha preso il via ufficialmente il carnevale. Alessia Belardinelli e Leonardo Zanoni, Togn e Cia per il secondo anno consecutivo, insieme al Comitato Pulenta e Sciruii e alla Corte di Mattarella, hanno ricevuto dalle mani del sindaco Pizzi le chiavi della città. Le maschere hanno sfilato per la prima volta nella rinnovata via Rosmini partendo da largo Madonna della Neve sino a Palazzo San Francesco.

In serata, alle 21, il Togn e la Cia presenzieranno al 'Matrimonio Incivile dell' Arlöri e la Zecra' presso il teatro La Fabbrica di Villadossola. Alle 21,30 all'Ethò Food & Wine si terrà il Carnival Party sino alla 1, quando la festa si trasferirà all'Alice After dinner.

Domenica 12, il Comitato Pulenta e Sciriuii, la Corte di Mattarella con il Togn e la Cia andranno in trasferta ai carnevali della Cappuccina, di Calice, di Villa e di Malesco, mentre alle 18 in collegiata a Domodossola si terrà la messa in suffragio dei soci defunti del comitato.

In settimane le maschere domesi visiteranno le scuole cittadine in attesa della grande giornata di domenica prossima con la tradizionale distribuzione di polenta e salamini e la grande sfilata di maschere e carri che anticiperanno il matrimonio di Togn e Cia in piazza Mercato.