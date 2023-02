Torna nel fine settimana il Carnevale di Calice. Si parte sabato 11 febbraio dalle 14 con musica, giochi, divertimento e la merenda per i presenti. Per i bambini in maschera ci sarà un piccolo dono.

Il programma dei festeggiamenti prosegue domenica 12. Dalle 12 distribuzione di polenta e salamini o gorgonzola con la possibilità di acquistare le chiacchiere fatte dalle “Primule di Calice”. Nel pomeriggio sfilata di Carnevale con partenza della borgata di San Quirico.