L'Arma dei carabinieri piange per la scomparsa di Vincenzo Moccia

Cordoglio a Villadossola per la scomparsa di Vincenzo Moccia, classe 1927, ex vicebrigadiere dei carabinieri. Lascia la moglie Rita Baccaglio, la sorella Ida e la cognata Antonietta. I funerali di Moccia si sono svolti questo pomeriggio nella chiesa del Villaggio operaio. Lo piangono i colleghi dell’Arma e la sezione domese dell’associazione nazionale.

Moccia è stato per tanti anni in servizio a Domodossola: era persona stimata e benvoluta. Ma soprattutto un buon carabiniere che si è sempre distinto per la sua disponibilità. Alla famiglia le condoglianze di Ossolanews.