Donatori Ossolani Midollo Osseo, prosegue l'attività di sensibilizzazione nelle scuole

La Domo (Donatori Ossolani Midollo Osseo), forte del successo ottenuto nei giorni scorsi con lo spettacolo 'Johnny mio fratello', andato in scena al teatro della Cappuccina, continua l’opera di sensibilizzare sul tema della donazione di midollo osseo e cellule staminali: questa volta nelle scuole.

“Da lunedì – spiega Silvia Stelitano, presidente di Domo – inizieremo un tour nelle scuole di Domodossola per fornire informazioni tecniche sulla donazione e su come si diventa donatori. Lo spettacolo è andato molto bene, è stata una serata ricca di emozioni in particolare al termine quando vi sono state le testimonianze di donatori di cellule staminali o midollo osseo e di persone che hanno ricevuto le donazioni”.

Lo spettacolo rappresentato la sera del 9 febbraio al teatro della Cappuccina, e in replica la mattina seguente per gli studenti delle scuole superiori, ha avuto un grande successo. Ideato in collaborazione con il regista e scrittore Domenico Rodinò, è stato portato in scena per la prima volta nel 2012 al Teatro La Fabbrica di Villadossola, negli ultimi 3 anni ha avuto però uno stop a causa della pandemia.

“È già stato rappresentato -dice Stelitano- una cinquantina di volte. Non solo nel Vco e nel Novarese ma anche fuori regione in un liceo a Roma e in uno a Bergamo”. Sul palco, un cast giovane: Sara Caprera, Riccardo Nazzaroli, Sabrina De Palma e Thomas Manzini, della Compagnia E…dizione Straordinaria. Le musiche originali sono del gruppo ossolano I Pentagrami (Mauro Olzeri, Cristian Porcu, “il Conte” Fabio Mellerio, e Paolo J.B. Beltrametti) presenti anche loro sul palco per eseguirle dal vivo. Giulio Rodinò ha curato le luci e l’audio dello spettacolo.

La Domo è nata nel 1995 conta 1800 potenziali donatori, quelli effettivi di midollo o cellule staminali sono stati 24. ”Un numero altissimo – spiega Silvia Stelitano - se si calcola che la compatibilità è 1 ogni 100.000 quasi una donazione uno all’anno”.