Il Villa vince a Vogogna ed ora è secondo in classifica

Il Villa vince il derby col Vogogna e si avvicina al Momo capoclassifica, Il 3 a 2 con cui la squadra di Massoni espugna il ‘Bonomini’ è il quarto successo di fila: risultato che porta i virtussini a 7 punti del Momo. Quarta sconfitta consecutiva invece per il Vogogna che ha perso verve e capitola ancora.

Brutta sconfitta per la Varzese, battuta in casa (0-2) dal Comignago, squadra che in classifica si avvicina proprio agli ossolani che restano in zona play out.

Tre punti importanti per l’Ornavassese che piega l’Agrano (1-0).

Infine pari (1-1) nell’altro derby ossolano tra Fomarco e Crevolese.