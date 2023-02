Unidici indagati in Friuli per il caso Unabomber, tra i feriti degli attentati anche un domese

Spunta la lista degli indagati per il caso Unabomber: undici persone, dieci delle quali già indagate e archiviate all’epoca dei fatti, fra il 1994 e il 2007. Lo riporta il Corriere della Sera ricordando che in quegli anni, in Veneto e Friuli-Venezia Giulia, il bombarolo piazzò 29 ordigni esplosivi. L’undicesimo indagato è un cagliaritano di 61 anni, trasferitosi in provincia di Treviso.

L’inchiesta bis su Unabomber è stata aperta lo scorso novembre su richiesta di due vittime. ‘’La Procura ipotizza i reati di attentato per finalità terroristiche o strage con l’aggravante dell’associazione con finalità di terrorismo’’ scrive il Corriere.

Lunedì scorso il gip ha accolto la richiesta di incidente probatorio. L’appuntamento è stato fissato per le 9.30 del 13 marzo

Il primo attentato risale infatti al 1994 ma l’azione criminale proseguì dieci anni. Tra i feriti da Unabomber ci fu anche un cittadino di Domodossola. Era il 4 agosto del '96 e sulla spiaggia di Lignano (Udine), lo scoppio di un tubo-bomba colpì il domese, allora trentatreenne, che era in ferie in Friuli. L’uomo riportò serie ferite e rimase invalido.