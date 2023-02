Seminario tecnico sulla legge di bilancio

Seminario on line sulla leggi di bilancio. Lo organizza l’Unione Industriale del Vco per martedì 14 febbraio, alle ore 9 e 30. L’invito è agli associati dell’Unione affinché aderiscano al seminario tecnico. Le aziende devono confermare la loro partecipazione trasmettendo la scheda di adesione o contattando l’Ufficio sindacale dell’Unione alla mail virgili@uivco.vb.it. Lo scopo è fornire i principali contenuti giuslavoristici della manovra di bilancio 2023. Il link per accedere al seminario sarà inviato lo stesso girono alla mail dei partecipanti.