Ecco chi si nascondeva sotto le maschere dell'Arlori e della Zecra: Lucrezia Toscani e Luca Rovereti FOTO

Finalmente Villa è tornata a vivere lo spirito del carnevale. Le vie e la piazza principale domenica pomeriggio si sono riempite di persone per la distribuzione di polenta e salamini, ma soprattutto per la bellissima sfilata delle maschere e dei carri. Tante le persone che hanno assistito al corteo mascherato. In piazza poi si sono finalmente tolti la maschera Arlori e Zecra. Le due maschere del paese erano impersonate da Lucrezia Toscani e Luca Rovereti.