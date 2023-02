“Carnival loco” a Pallanzeno

Si apre con il “Carnival Loco” il Carnevale di Pallanzeno.

Venerdì 17 febbraio apericena in maschera al centro sociale organizzato da Pro loco e comitato Carnevale. In programma aperitivo alle 19 e presentazione delle maschere pallanzenesi con la partecipazione del Comitato Carnevale domese. Alle 20 cena con risotto, verza e luganega. Seguirà musica con Radio Studio 92, entrata libera dalle 21. Durante la serata verrà premiato il gruppo mascherato più numeroso e tra tutti i partecipanti in maschera verranno estratti due buoni per quattro persone per una settimana bianca. Prenotazioni entro martedì 14 febbraio (dettagli nella locandina allegata all'articolo).

Sabato 18 febbraio distribuzione di trippa al Circolo dalle 8. Domenica 19 alle 14.30 si svolgerà la sfilata di mascherine, nel pomeriggio merenda per i bimbi e distribuzione di polenta e salamini dalle 17. Martedì 21 dalle 17.30 al Circolo dalle 17.30 distribuzione di polenta e salamini.