MineAlp sites management, corso online gratuito la gestione turistica delle miniere

Il progetto MinerAlp ha come fine la valorizzazione del grande patrimonio geo-minerario e naturalistico esistente tra Piemonte, Valle d’Aosta e Svizzera, recuperando e riportando alla memoria una parte della nostra storia.

Molti siti minerari, abbandonati nel tempo, tornano oggi a vivere grazie alla riscoperta del loro valore storico, culturale e turistico. A seguito degli interventi di recupero e ripristino strutturale delle miniere e delle strutture di estrazione disseminate sul territorio, è possibile scendere nel cuore della montagna, addentrarsi nelle gallerie, riscoprire ambienti di lavoro, oggetti e attrezzi di vita quotidiana, preziose testimonianze della dura vita nelle miniere.

I siti sorgono spesso in luoghi unici, che regalano panorami mozzafiato e permettono di coniugare l’interesse per l’archeologia industriale con l’occasione di splendide escursioni naturalistiche.

Per gestire e promuovere un sito minerario aperto alla fruizione turistica, tuttavia, servono diverse competenze; non solo tecniche, geologiche o ingegneristiche. Sono necessarie capacità e conoscenze imprenditoriali, in materia fiscale, di promozione, marketing e comunicazione adeguate.

Le Aree Protette dell’Ossola, nell’ambito del progetto Interreg IT-CH Mineralp, in collaborazione con Ars.Uni.VCO, organizzano il corso online gratuito “MineAlp sites management - Nozioni di base per l’avviamento e la gestione turistica di miniere e strutture di estrazione”, rivolto a guide ambientali escursionistiche, accompagnatori di media montagna, guide alpine, guide turistiche e guide minerarie che hanno seguito la formazione nell'ambito del progetto MINERALP, operatori dei settori turistico, ambientale ed escursionistico.

Il programma del corso prevede 12 ore di formazione online su piattaforma dedicata, suddivisi in 3 moduli didattici di 4 ore ciascuno, a cadenza settimanale, nelle giornate di:

- giovedì 16 marzo, dalle 14.30 alle 18.30 - mod.1 Marketing per la promozione e comunicazione 4h - docente: dott. Massimiliano Freddi

- giovedì 23 marzo, dalle 14.30 alle 18.30 - mod.2 Forme giuridiche applicabili per la gestione turistica dei siti 4h - docente dott. Mario Rigoldi

- giovedì 30 marzo, dalle 14.30 alle 18.30 - mod.3 La fiscalità prevista con riferimenti alle normative italiane e svizzere 4h - docente avv. Susanna D'Alessio.

Sono disponibili 50 posti, per partecipare bisogna iscriversi entro martedì 7 marzo 2023 a questo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsAZOvRoDvmiihg7o4hqeih2xVE2C9MJXGlRr8EzhloYY

SRw/viewform

Alla fine del corso verrà rilasciato l’Attestato di Frequenza per la partecipazione ad almeno l'80% delle lezioni.

Per saperne di più:

www.areeprotetteossola.it/it/ente-parchi/ufficio-stampa/archivio-news-e-comunicati- stampa/2199-mineralp-sites-management-corso-online-gratuito