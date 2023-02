Consulte domesi, nominati i nuovi presidenti e i segretari

Le Consulte di Frazione e di Quartiere del Comune di Domodossola, dopo la riunione di insediamento avvenuta lo scorso 11 gennaio, hanno provveduto a nominare i propri presidenti e segretari.

Per la Consulta di Calice è stato nominato presidente Davide Fiorelli, segretaria Elisa De Santi. Per la Consulta della Cappuccina, presidente Luciano Dusetta, segretario Massimo Lanucara; per la Consulta di Mocogna Cisore Monteossolano, nominato presidente Fabio Patelli e come segretaria Sofia Gnani.

Il sindaco Lucio Pizzi ha inteso inviare ai Presidenti della Consulte un messaggio con gli auguri di buon lavoro anticipando loro che saranno contattati per un primo incontro operativo “subito dopo l’approvazione del bilancio preventivo, prevista indicativamente nei primi giorni di marzo, al fine di poter avere una concreta prospettiva degli interventi che verranno effettuati nelle frazioni e quartieri di vostra appartenenza”.