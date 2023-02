Cestistica sconfitta 78 a 51 da Paruzzaro

Una Cestistica in debito d'ossigeno ed in condizione fisica lontana da quella ottimale perde nettamente sul parquet di Paruzzaro. 78-51 il finale a favore dei padroni di casa: equilibrio solamente nel primo quarto, chiuso sul 16-16, poi dominio dei Vikings.

"Non dobbiamo fare drammi: è un momento difficile, il primo della stagione e dobbiamo superarlo tutti insieme. Siamo in evidente deficit fisico e da alcuni giocatori non possiamo prescindere: non vuole assolutamente essere un alibi, ma non è semplice giocare senza Maestrone, con Cerutti, Carusi e Baldini a scartamento ridotto. Nulla da togliere al successo di Paruzzaro, che ci è stata superiore in tutto e il punteggio lo testimonia: noi abbiamo provato a mischiare le carte, ma se non facciamo canestro da fuori, senza un riferimento interno, diventa dura. Adesso quello che conta è rimanere sul pezzo: dobbiamo leccarci le ferite, sperare che chi sta male possa tornare presto ad una condizione buona e avere in testa l'obiettivo del terzo posto" l'analisi di coach Marchi