Il Villa si lancia all'inseguimento del Momo

‘’Partita difficile, soprattutto in dieci. Direi che sino a che abbiamo avuto gamba, non c’è stata partita. Se vediamo cosa ha creato la mia squadra, pur essendo rimasta in inferiorità numerica, capiamo cosa abbiamo fatto in campo’’. Daniele Massoni si gusta la vittoria (3-2) a Vogogna, su un terreno non facile per nessuno. Anche se la squadra di casa è calata in questa fase del campionato, infilando quattro sconfitte di fila. Da dire che le squadre erano in campo senza diversi giocatori.

Il Villa ha patito l’handicap d’essere rimasto in dieci dal 35’, quando Cattaneo di Novara ha estratto il secondo giallo per Tabacco. Il centrocampista del Villa non andava ammonito sul primo fallo apparso poco consistente, ma l’arbitro è parso avere poca confidenza con i cartelli perché dopo lì espulsione ha tardato a lungo ad estrarne ancora, rischiando che la partita salisse di tono agonistico. Più tardi ha allontanato dalla panchina Lattanzio, portiere di riserva del Villa, e alla fine ha espulso anche Odini del Vogogna.

Il Villa è passato con un duetto Pasin-Palfini, concretizzato da quest’ultimo e, pur in dieci, ha chiuso in vantaggio di due gol il primo tempo grazie al raddoppio di Caramello, il cui tiro da fuori ha sorpreso il portiere di casa. Poi Pasin ha portato a tre i gol del Villa al 58’. Villa che ha pensato di averla già chiusa.

Margaroli, bomber biancoverde, ha preso per mano i suoi e colpito due pali della porta del Villa. Prima che Moggio accorciasse le distanze con una doppietta. Ma ormai per il Vogogna era troppo tardi. ‘’E’ chiaro che poi nella bagarre noi dovevamo stare più lucidi, oltre al fatto che ci siamo abbassati troppo contro una squadra forte, che sino a quattro giornate fa era in testa al campionato’’ ha aggiunto Massoni. In voto in più per Palfini e Simone Zonca nel Villa, per Margaroli e Salè nel Vogogna.

Pari nell’altro derby ossolano. Fomarco e Crevolese hanno fatto 1 a 1, con gol di Schirru e Korelic. Un pari che fa comodo a tutte e due le squadre.

Antiglio ha risolto la pratica Agrano, dando all’Ornavassese tre punti d’oro. L’ 1 a 0 premette ai neri di mettere fieno in cascina.

Male la Varzese, che sciupa la vittoria di otto giorni fa a Crevola, perdendo(0-2) in casa col Comignago, diretta rivale nella lotta sul fondo.