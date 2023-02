Ponte della Mizzoccola, traffico interrotto dal 18 al 20 febbraio

Traffico interrotto sabato 18, domenica 19 e lunedì 20 febbraio lungo la provinciale 71 di Masera in corrispondenza del ponte della Mizzoccola. Le modifiche alla viabilità dalle ore 8:00 alle ore 19:00 per interventi urgenti ed indifferibili di primo consolidamento della struttura

Come da disposizioni, l’impresa appaltatrice provvederà a posizionare i segnali stradali, per la presegnalare la chiusura, in corrispondenza della rotonda “AVIS”, all’incrocio tra Via Torino, Via Piave e Via Mizzoccola nel Comune di Domodossola, in corrispondenza della rotonda che si interseca con la Strada Provinciale 69 di Beura nel Comune Trontano ed in corrispondenza dell’intersezione tra la SP 71 nel Comune di Masera.