Tanti fedeli in Collegiata per celebrare la Giornata del malato

Tanti fedeli l'11 febbraio nella chiesa Collegiata in occasione della celebrazione della Giornata mondiale del malato, istituita da Papa Giovanni Paolo II nel 1992 in memoria della Beata Vergine di Lourdes.

A lato dell’altare la statua della Vergine di Lourdes contornata da tante piantine di primule colorate che al termine sono state distribuite ai fedeli. Alle 15.30 è stato celebrato il Rosario guidato dal parroco don Vincenzo Barone, al quale è seguita la messa presieduta da don Giuseppe Ottina e concelebrata da don Gabriele Romagnoli.

Nell’omelia da don Ottina l’invito a prendere esempio da Maria la quale, di fronte alle tante situazioni che le sono capitate, ha fatto ordine. “Abbiamo bisogno di fare ordine per diventare adulti nella fede – ha detto don Ottina - e abbiamo bisogno di riscoprire che con Maria si raggiunge molto più velocemente questa meta. Maria è stata prima discepola di suo Figlio”. “ Vogliamo invocare Maria e chiederle di mettere ordine al nostro stato fisico– ha continuato don Ottina - ma anche al nostro stato spirituale”. Il sacerdote ha ricordato infine la connessione che esiste tra lo stato fisico e quello spirituale. Nello spazio delle intenzioni di preghiera i fedeli sono stati invitati a pregare in particolare per gli ammalati, per le persone che li assistono e per i medici e gli infermieri.

Durante la celebrazione vi è stata l’amministrazione del sacramento dell’unzione degli infermi da parte di don Vincenzo Barone, don Giuseppe Ottina, don Giacomo Bovio e don Gabriele Romagnoli.